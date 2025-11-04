Neuer Bericht

Der SV 1924 kann weiter daheim nicht gewinnen. Die Schneider-Elf zwar wie so oft optisch überlegen, doch waren die Angriffsbemühungen mit zu vielen Fehlern behaftet. Die Gäste nutzten einen ihren wenigen, aber gefährlichen Konter zur Führung. Nach der Pause das gleiche Bild, die Platzherren deutlich überlegen aber ohne den zwingenden Abschluß. So brachte der SV 60 mit Glück und Geschick den wertvollen Vorsprung über die Zeit.