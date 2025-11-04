Neuer Bericht

Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet Schlußlicht Triebes. Die Gäste gingen schon nach drei Minuten in Führung. Doch danach lud die Schneider-Elf die Platzherren regelrecht zum Tore schießen ein. Die Triebeser konnten jedoch nur eine der zahlreichen Abwehrschnitzer des SV 1924 nutzen. Nach der Pause der Gast dann zumeist feldüberlegen und mit einer Vielzahl von Möglichkeiten. Zweimal rettete der Innenpfosten, so auch in der Schlußminute, als Kirchgeorgs Freistoß vom starken Triebeser Torwart Schaller noch an den Pfosten gelenkt wurde.