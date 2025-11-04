Neuer Bericht

Die Negativ-Serie des Aufstiegsfavoriten FC Motor reist nicht ab. Nachdem vierten sieglosen Spiel in Folge ist die Lehmann-Elf erstmals die Tabellenführung los. Dabei erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß. Eine Flanke von Jarno Domin versenkte Frank Lehmann per Direktabnahme zur schnellen Führung. Doch das war schon der einzig gelungene Spielzug des FC. Der SV 1924 konnte bald Ausgeglichenheit erzwingen, doch auch die Münchenbernsdorfer Angriffsbemühungen blieben zumeist Stückwerk. Nach der Pause holte sich FC-Spieler Stev Maurer durch eine dumme Aktion (Nachtreten) die rote Karte ab. Die Platzherren fanden aber zunächst auch gegen 10 Gäste nicht die geeigneten Mittel. Erst mit den eingewechselten Köcher und Heinemann kam noch einmal frischer Schwung. Nach einer herrlichen Kombination, eingeleitet von Andre Köcher köpfte Mannschaftskapitän Peter Roth zum verdienten Ausgleich ein.