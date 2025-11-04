Neuer Bericht

Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen haben die Münchenbernsdorfer endlich wieder einmal gewonnen. Die Gäste standen in der Abwehr recht sicher, nur bei Standardsituationen zeigte die Schneider-Elf Schwächen und ermöglichte so auch die Weidaer Führung. Der SV 1924 zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und insbesondere der wieselflinke A-Junior Marcel Perlt machte ein starkes Spiel und war von seinen Bewachern kaum zu stellen. Viermal lief er allein auf Torwart Döbler zu und dreimal versenkte er den Ball. Allerdings profitierte er dabei auch von krassen Schnitzern insbesondere von FC-Libero/Spielertrainer Frank Wengler. Kurz vor Schluß vergab Daniel Prager einen noch höheren Gästesieg, als er einen am eingewechselten Tino Bodenschatz verwirkten Foulelfmeter über das Tor schoß.