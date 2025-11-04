Neuer Bericht

Der SV 1924 setzte seine Negetiv-Serie fort. Auch gegen den Tabellendritten Hohenleuben konnte ein 1:0-Vorsprung nicht gehalten werden. Dabei bestimmten die Platzherren wieder einmal die erste Halbzeit und ließen nur eine Gästechance zu. Die war allerdings eine 100prozentige, als Sven Büttner den Ball aus zwei Metern über das leere Tor schoß. Nach der Pause war es dann wieder einmal Silvio Büttner, der seine TSG fast im Alleingang zum Sieg führte. An allen drei Toren war er maßgeblich beteiligt. Zweimal konnte ihn sein Gegenspieler nur auf Kosten eines Foulelfmeters stoppen. Einen verwandelte er selber, den zweiten schoß er zwar an den Pfosten, doch Ehrenpfordt traf im Nachschuß. Das 1:2 fiel nach einem Freistoß von Silvio Büttner, den SV-Keeper Geßner nicht festhalten konnte und Kießling staubte ab. Maßgeblichen Anteil am Gästesieg hatte aber auch TSG-Torwart Fuchs, der einige Male im großen Stil parierte.