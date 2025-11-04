Neuer Bericht

Wieder konnte der SV 1924 daheim einen Vorsprung nicht über die Zeit bringen. Dabei sah die Schneider-Elf zur Pause wie der sichere Sieger aus. Neben den zwei Toren hatte man einige weitere klare Einschußchancen, so als Künnert nur den Außenpfosten traf und Peter Roths Schuß von einem Wünschendorfer Spieler noch von der Line geköpft wurde. Im 2. Abschnitt zeigten sich die Gäste deutlich verbessert, ohne jedoch zu dominieren. Jedoch ermöglichten klare Abwehrschwächen der Platzherren dem ThSV noch die nötigen Chancen, welche sie auch zum Ausgleich nutzten, sogar der Siegtreffer war in der Schlußphase drin.