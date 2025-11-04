Neuer Bericht

In einer beiderseits mäßigen Partie waren die Platzherren zunächst die Glücklicheren. Die Gäste hatten Feldvorteile, vergaben jedoch ihre Chancen. Ein Geschenk von SV 1924-Keeper Geßner nahm Schlegel dankend zur Pausenführung an. Auch nach dem Wechsel hatte Münchenbernsdorf mehr vom Spiel, war jedoch nicht in der Lage den nötigen Druck zu entwickeln und vergab zudem mehrere glasklare Möglichkeiten. Hinzu kamen weitere Abwehrschwächen, welche die Aumaer konsequent bestraften.