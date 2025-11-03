Neuer Bericht

Ein Auswärtsspiel, das man schnell abhaken möchte: Der FC Neureut musste sich beim FV

Liedolsheim am Ende deutlich mit 0:6 geschlagen geben. Unter schwierigen Bedingungen – tiefem, aufgeweichtem Boden, Regen und rutschigem Untergrund – fand die Mannschaft über die gesamte Spielzeit kaum in ihren Rhythmus. Der FV Liedolsheim kam mit den Platzverhältnissen besser zurecht, war präsenter in den Zweikämpfen und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. Schon in den Anfangsminuten zeichnete sich ab, dass es ein schwerer Nachmittag für den FC Neureut werden würde. Viele Ballverluste im Spielaufbau, kaum Entlastung nach vorne und Unsicherheiten bei Standardsituationen sorgten immer wieder für Gefahr vor dem eigenen Tor. So gingen die Gastgeber folgerichtig in Führung und bauten ihren Vorsprung noch vor der Pause auf 3:0 aus. Neureut kam in dieser Phase kaum zu zwingenden Abschlüssen und hatte Mühe, überhaupt in die gegnerische Hälfte zu gelangen.

Nach der Halbzeitpause versuchte der FC Neureut, etwas mehr Stabilität ins Spiel zu bringen, doch die erhoffte Wende blieb aus. Liedolsheim blieb griffig, lauffreudig und nutzte nahezu jede Unachtsamkeit eiskalt aus. Am Ende stand ein deutliches 6:0, das zwar die Kräfteverhältnisse an diesem Tag widerspiegelt, vom Spielverlauf her aber vielleicht ein paar Tore zu hoch ausfiel. Neureut fehlte es an Durchschlagskraft, Zielstrebigkeit und Konsequenz in den entscheidenden Momenten.

Trotz der klaren Niederlage bleibt der Blick nach vorne gerichtet. Die kommenden drei Spiele werden entscheidend sein, um vor der Winterpause noch wichtige Punkte zu sammeln und wieder mehr Selbstvertrauen zu tanken. Mit der richtigen Einstellung, etwas mehr Stabilität in der Defensive und Mut im Spiel nach vorne kann die Mannschaft zeigen, dass sie es deutlich besser kann, als es das Ergebnis in Liedolsheim vermuten lässt.

Startaufstellung: M. Willimsky – T. Schmidt (74. S. Schmidt), Reiser (74. Asare), Schurkan, Bertsch –

Decker (81. Pados), Linster, Ratzel – Heinzelmann (57. Bär), N. Willimsky, Klenert (57. Wallisch)

Bank: Ahlers, S. Schmidt, Wallisch, Bär, Pados, Bleich(T), Asare