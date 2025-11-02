Neuer Bericht

Mit dem dritten Sieg in Folge konnte sich die 1. Mannschaft etwas Luft nach unten verschaffen. Von Beginn sahen die vielen Fans und Zuschauer bei schlechtem Wetter ein gutes Landesligaspiel. Obwohl nach einem Abwehrfehler der FV Wiesental in der 8. Spielminute in Führung ging, standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Mit mächtig Druck nach vorne erzielte Manuel Günther in der 19. Spielminute den Ausgleich. In der Folgezeit hatten beide Mannschaften gute Einschussmöglichkeiten. Eine davon nutzte die Anstett-Seyfert-Truppe in der 45. Minute durch Nico Lehn zur 2:1 Führung. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

In der 2. Halbzeit verstärkte der Gegner den Druck, doch die besseren Torchancen erspielte sich der FVE. So verteidigte die 1. Mannschaft wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den knappen aber verdienten Vorsprung bis zum Schlusspfiff.