Neuer Bericht

In einem zerfahrenen und hart umkämpften Spiel setzte sich der FV Ettlingenweier II am Ende glücklich, aber nicht unverdient mit 2:0 gegen den FC Wössingen durch.
Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Nils Gunter für den FVE, dessen Abschluss jedoch knapp das Ziel verfehlte. Beide Mannschaften agierten mit großem Einsatz, doch fehlte es häufig an der letzten Präzision im Spiel nach vorne, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel kam der FC Wössingen besser ins Spiel und drängte auf die Führung. Mehrmals musste Torhüter Jannis Heise eingreifen und hielt mit starken Paraden den FV Ettlingenweier II im Spiel. In dieser Phase war die Defensive der Hausherren stark gefordert, blieb aber konzentriert.
Kurz vor Schluss dann die entscheidende Szene: Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Emir Karaismailoglu übernahm Verantwortung und verwandelte zum 1:0.
Nur wenige Minuten später sorgte derselbe Spieler für die Vorentscheidung: Nach einer Flanke von Emir Karaismailoglu lief Tim Fährmann goldrichtig ein und schob den Ball überlegt ins Eck zum 2:0 Endstand.
Am Ende durfte sich der FV Ettlingenweier II über drei glückliche, aber wichtige Punkte freuen – dank starker Moral, Einsatzbereitschaft und einem glänzend aufgelegten Torhüter.