Neuer Bericht

In einem zerfahrenen und hart umkämpften Spiel setzte sich der FV Ettlingenweier II am Ende glücklich, aber nicht unverdient mit 2:0 gegen den FC Wössingen durch.

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Nils Gunter für den FVE, dessen Abschluss jedoch knapp das Ziel verfehlte. Beide Mannschaften agierten mit großem Einsatz, doch fehlte es häufig an der letzten Präzision im Spiel nach vorne, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.