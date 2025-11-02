Neuer Bericht

Bei wiedrigen Platzverhältnissen war es in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie mit leichten optischen Vorteilen für den TSV. Paul Hartmann hatte die beste Einschussmöglichkeit, scheiterte aber an Gästekeeper Linzer. Einen Kopfball der Gäste lenkte der an diesem Tag überragende Kunz in der 32. Minute über das Tor.

Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser aus der Kabine und erzielten in der 52. Min. durch Matter das 0:1. Weitere Chancen der Gäste in der 60. Min. blieben ungenutzt. In der 68. Minute dezimierte sich der TSV nach einer Roten Karte. Trotz Unterzahl wurde das Spiel jetzt zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Foul an Reinhardt verwandelte Blatz den fälligen Strafstoß zum vielumjubelten 1:1. Das Spiel wogte nun hin und her und beide Mannschaften hatten die Möglichkeit das Spiel für sich zu entscheiden. Letztendlich blieb es aber beim 1:1 Endstand.