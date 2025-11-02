Neuer Bericht

Am 8. Spieltag empfingen die FVE-Damen die 3. Mannschaft der TSG Hoffenheim, die mit dem ATSV Mutschelbach punktgleich an der Tabellenspitze stand. Die FVE-Damen starteten mutig und engagiert auf dem tiefen Platz in das Spiel. Nach einem Abpraller von Viola Ochs setzte Celina Geiss in der 8. Spielminute zum Nachschuss an und der Gegner rettete in höchster Not von der Linie. Nur wenige Minuten später gelang der TSG Hoffenheim III der Führungstreffer. Die FVE-Damen ließen sich nicht beirren und machten engagiert weiter. In der 17. Spielminute scheiterte Laura Kutterer am Pfosten. In der Druckphase des FVE landete ein TSG-Schuss an der Latte. Die FVE-Damen vergaben kurz vor der Halbzeitpause ein Foulelfmeter und verpassten die Chance auf den verdienten Ausgleichstreffer. Das Tor war wie zugenagelt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erkämpfte sich Sarah Kunz den Ball im gegnerischen Sechzehner und legte den Ball auf Laura Kutterer, die schön nach innen zog und beherzt abzog. Der Schuss streifte über die Latte.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ man nicht nach und die FVE-Damen belohnten endlich ihr Engagement und erzielten durch Laura Kutterer den 1:1 Ausgleichstreffer. Die Freue währte allerdings nicht lange. Nur sieben Spielminuten später setzte sich eine Spielerin der TSG Hoffenheim III durch die Mitte durch, ließ 4 FVE-Spielerinnen stehen und schob ins Eck ein zum 1:2. Auch dieser Gegentreffer schmälerte nicht die Kampfmoral der FVE-Damen. Man warf nochmals alles in die Waagschale und erspielte sich zahlreiche Chance. In der Nachspielzeit, als der erneute Ausgleichstreffer in der Luft lag, und man alles nach vorne warf, erzielte die TSG nach einem Konter den 1:3 Endstand. Trotz erneut sehr guter Leistung konnten sich die FVE-Damen wieder nicht belohnen.