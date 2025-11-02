Neuer Bericht

In der Verbandsliga Nord-Ost werden die Verhältnisse langsam klarer, das Spitzentrio setzte sich komplett durch. Am leichtesten tat sich der SV Schwarzenbach, der nicht nur durch individuelle Klasse brillieren kann. "Das war heute nicht unser Tag, wir hatten gegen sie auf dem rutschigen Rasen auch Nachteile, das haben sie clever ausgenutzt, da war heute für uns nichts zu machen. Sie haben dann die Qualität, solche Spiele auch deutlich für sich zu entscheiden. Murat Adigüzel hat heute herausragend gespielt, da können wir mit unserer jungen Truppe noch nicht dagegenhalten", lobte Hellas-Trainer Marco Kleer den Gastgeber, der sich mit 6:2 (3:0) deutlich durchsetzte. Enger ging es in Limbach zu, wo die FSG Ottweiler-Steinbach beim 1:0 (0:0) kurz nach der Pause traf und die letzten Minuten nach einer roten Karte für Vincenzo Accursio in Unterzahl überstehen musste. "Es war die letzte Aktion im Spiel, wir waren im Angriff, er rutscht mehr aus als dass es gezielt war. Er fehlt uns nun im Spitzenspiel gegen Freisen, das ist bitter", sagte FSG-Trainer Özal Acar. Auch Freisen tat sich beim 2:1 (1:1) gegen die SG Saubach schwer. Während Hellas Bildstock abreißen ließ, ist der VfL Primstal nach dem 2:0 (0:0)-Sieg in Furpach neuer Vierter. Bostalsee nd Biesingen bleiben am Tabellenende ohne Punkt.