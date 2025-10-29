Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier II feierte am Sonntagnachmittag einen verdienten und ungefährdeten 4:1-Auswärtserfolg beim SV Langensteinbach II. Über weite Strecken bestimmte der FVE II das Geschehen und zeigten sich besonders in der Offensive deutlich zielstrebiger.

Schon früh setzte der FVE die Hausherren unter Druck. Nach einer überragenden Vorlage von Ates Orkun, der den Ball quer über den Platz in die Gasse spielte, war Emir Karaismailoglu zur Stelle und schob überlegt zur frühen Führung ein - 0:1. Der FVE blieb dran und erspielte sich zahlreiche weitere Chancen. Das 0:2 fiel nach einer Standardsituation: Eine Ecke von Pascal Hermann segelte durch den gesamten Fünfmeterraum, am langen Pfosten stand Martin Herrmann goldrichtig und drückte den Ball über die Linie.