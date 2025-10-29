Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier II feierte am Sonntagnachmittag einen verdienten und ungefährdeten 4:1-Auswärtserfolg beim SV Langensteinbach II. Über weite Strecken bestimmte der FVE II das Geschehen und zeigten sich besonders in der Offensive deutlich zielstrebiger.
Schon früh setzte der FVE die Hausherren unter Druck. Nach einer überragenden Vorlage von Ates Orkun, der den Ball quer über den Platz in die Gasse spielte, war Emir Karaismailoglu zur Stelle und schob überlegt zur frühen Führung ein - 0:1. Der FVE blieb dran und erspielte sich zahlreiche weitere Chancen. Das 0:2 fiel nach einer Standardsituation: Eine Ecke von Pascal Hermann segelte durch den gesamten Fünfmeterraum, am langen Pfosten stand Martin Herrmann goldrichtig und drückte den Ball über die Linie.
Nach dem Seitenwechsel kam Langensteinbach zwischen der 50. und 70. Minute etwas besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. In dieser Drangphase blieb die Defensive des FVE stabil. Das 0:3 fiel durch einen Fehler des Heimtorhüters: Ein langer Ball wurde falsch eingeschätzt, der Keeper konnte ihn nicht festhalten – Tim Fährmann reagierte am schnellsten und schob aus kurzer Distanz ein. Das einzige Gegentor resultierte aus einer unglücklichen Szene: Ein Kopfball des SVL-Angreifers klatschte zunächst an die Latte, sprang dann vom Rücken des FVE-Torwarts ins eigene Netz – 1:3. Den Schlusspunkt setzte erneut Emir Karaismailoglu, der nach einem schnellen Konter ab der Mittellinie allein auf den Torwart zulief und souverän zum 1:4-Endstand einschob.
Ein insgesamt einseitiges Spiel, in dem der FV Ettlingenweier II die Partie jederzeit kontrollierte und einen hochverdienten Sieg einfuhr.