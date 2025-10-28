Neuer Bericht

Lange sah es nach einer engen Partie auf Augenhöhe aus, doch am Ende setzte sich der VSV

Büchig klar mit 3:0 beim FC Neureut durch.

In einer kampfbetonten ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, klare

Torchancen blieben Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Büchig den besseren Start und ging kurz nach der Pause

durch einen schnellen Angriff in Führung. Neureut zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt,

hielt kämpferisch dagegen und suchte den Ausgleich, doch in der Offensive fehlte die

Durchschlagskraft. In der Schlussphase machte sich der Aufwand der Gäste bemerkbar: Büchig nutzte die nachlassende Konzentration eiskalt aus und erzielte in den letzten Minuten zwei weitere Treffer. Damit war die Partie entschieden – die späten Tore besiegelten eine bittere, vielleicht etwas zu hohe Niederlage für den FC Neureut, der lange Zeit auf Punkte hoffen durfte, am Ende aber mit leeren Händen dastand.

Aufstellung: Bleich – Rebel, Bertsch, Würz, T. Schmidt – Luzha, Linster, M. Willimsky –

Klenert, N. Willimsky, Ratzel

Bank: Hofheinz, Ahlers, Duran, S. Schmidt, Jordan, Gabriel, Wallisch, Pados, Heinzelmann