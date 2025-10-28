Neuer Bericht

Zum zehnten Spieltag der Saison führ der FC Neureut zum Karlsruher SV. Doch trotz Ambitionen und Vorfreude auf das Spiel, sollte es eine Lehrstunde werden. Die Gastgeber

spielten Neureut teilweise an die Wand und ließen nur wenig Raum für Chancen und

Entlastungsangriffe. Bereits nach 30 Minuten stand es 3:0 bis Nicolas Willimsky das

neureuter Lebenszeichen zum 3:1 machte. Doch mehr als das sollte nicht möglich sein. Am

Ende verliert Neureut das Spiel klar mit 8:1 und kann sich nicht wirklich beschweren….

Aufstellung: Bleich – Bär (59. Schurkan), Bertsch, Gabriel (68. S. Schmidt), Wallisch (68.

Asare) – Luzha, Decker (85. Pados), T. Schmidt (59. Müller) – Linster, N. Willimsky – Ratzel

Bank: Hofheinz, Ahlers, S. Schmidt, Pados, Müller, Schurkan, Asare