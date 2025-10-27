Neuer Bericht

Mit einem 5:2 Auswärtssieg in Huchenfeld erspielte sich die 1. Mannschaft des FVE drei wichtige Punkte. Mit einem Doppelpack in der 5. und 17. Spielminute durch Timo Bauer zeigte die Anstett-Seyfert-Truppe schon in der Anfangszeit wer heute als Sieger vom Platz geht. Der FVE machte mächtig Druck und zeigte schöne Spielzüge und ließ den Gegner nicht zu seinem Spiel kommen. Nachdem der SV Huchenfeld in der 31. Spielminute durch ein sehenswertes Tor auf 1:2 verkürzte legte die 1. Mannschaft des FVE wieder einen Zahn zu und Kevin Laschuk erzielte in der 45. Spielminute das 1:3 zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters.

Es waren gerade mal vier Minuten in der 2. Halbzeit gespielt, da schoss Nico Lehn das 1:4. Der FVE machte weiterhin - wie in der 1. Halbzeit - das Spiel und doch hatte jetzt auch der Gegner einige gute Torchancen, die aber unsere gutstehende Abwehr zu Nichte machte. Mit dem 1:5 in der 74. Spielminute schnürte Kevin Laschuk mit seinem zweiten Treffer seinen Doppelpack. In der 88. Spielminute verkürzte der Gegner noch auf 2:5.