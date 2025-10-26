Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier zeigte beim Auswärtsspiel gegen die SpG Diedesheim/Gundelsheim von Beginn an sehr gute Präsenz auf dem Platz. Die Gäste in Rot setzten die Gastgeber früh unter Druck und erspielten sich bereits in den ersten Minuten gute Chancen. In der 5. Minute lief Laura Kutterer nach schönem Zuspiel allein aufs Tor zu. Kurz darauf hatte Celina Geiss per Kopfball die nächste Möglichkeit, doch der Ball ging knapp vorbei.
Auch in der Folge blieb Ettlingenweier am Drücker, erspielte sich weitere Abschlüsse. In die Halbzeit ging es jedoch mit einem 0:0.
Direkt nach Wiederanpfiff belohnte sich der FVE: Nach einer Ecke schoss Viola Ochs in der 46. Minute das verdienten 0:1. In der 60. Minute hatte Sarah Weber per Kopf nach einer weiteren Ecke Pech, als ihr Ball nur an die Latte ging. In der Schlussphase warfen die Gastgeberinnen noch einmal alles nach vorne – und tatsächlich gelang der SpG Diedesheim/Gundelsheim in der 90. Minute nach einem schnellen Konter der 1:1-Ausgleich.
Trotz guter Leistung und vielen Chancen fuhr der FV Ettlingenweier mit nur einem Punkt nach Hause. Die Mannschaft bedankt sich bei den vielen FVE-Fans, die die 190km Fahrt auf sich genommen haben, um uns zu unterstützen.
- Lisa Nold -