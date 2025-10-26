Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier zeigte beim Auswärtsspiel gegen die SpG Diedesheim/Gundelsheim von Beginn an sehr gute Präsenz auf dem Platz. Die Gäste in Rot setzten die Gastgeber früh unter Druck und erspielten sich bereits in den ersten Minuten gute Chancen. In der 5. Minute lief Laura Kutterer nach schönem Zuspiel allein aufs Tor zu. Kurz darauf hatte Celina Geiss per Kopfball die nächste Möglichkeit, doch der Ball ging knapp vorbei.

Auch in der Folge blieb Ettlingenweier am Drücker, erspielte sich weitere Abschlüsse. In die Halbzeit ging es jedoch mit einem 0:0.