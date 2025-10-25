Neuer Bericht

Mustafaj eroberte sich den Ball und erzielte durch eine Einzelaktionen in der Schlussminute der ersten Halbzeit das 1:0 mit einem Schuss von der rechten Seite ins lange Eck (45.). In der zweiten Halbzeit hatte Miltach das erste richtige Highlight. Als nach einem hohen Ball Keeper Posl schon geschlagen war, rettete Roiger A. gerade so vorm Tor noch vor dem Einschlag (59.). In der 66. Minute der Ausgleich durch einen Elfmeter von Neumeier. Zuvor hatten die Miltacher einen leichten Kontakt von Khoulid dankend angenommen. Jetzt war etwas Spannung in der Partie. Mustafaj knallte einen Freistoß an die Miltacher Latte (70.). Die SG Michelsdorf hatte vielleicht noch etwas mehr von der Schlussphase und hätten evtl noch Möglichkeiten durch Smolka und Roiger A. nutzen können. Doch letztendlich war das Unentschieden, dass nach 90 Minuten ohne große Nachspielzeit besiegelt war, verdient.