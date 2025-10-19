Neuer Bericht

Mit dem klaren Favoriten aus Nöttingen kam eine spiel- und laufstarke Mannschaft zum FVE. Obwohl die 1. Mannschaft des FVE in den ersten fünf Spielminuten zwei 100%-ige Torchancen vergab, machte der Gegner das Spiel und der FVE musste von Beginn an alles dagegenhalten. Nach einem verunglückten Rückpass gelang dem FC Nöttingen die 1:0 Führung. In der Folgezeit der 1. Halbzeit hatten die Nöttinger mehrmals die Möglichkeit die Führung auszubauen und der FVE lebte vom Kontern. So wurden mit dem 0:1 die Seiten gewechselt.



Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit ändert sich das Spiel. Jetzt sahen die vielen Fans und Zuschauer einen aggressiveren und kämpferischen FVE, der von außen lautstark unterstützt wurde und der sich in der 53. Spielminute mit dem Ausgleichtreffer durch Kevin Laschuk belohnte. Obwohl der Gegner mit seinen Vorstößen immer gefährlich blieb, machte die 1. Mannschaft des FVE das Spiel und Nico Lehn schoss in der 65. Spielminute das viel umjubelte 2:1. Bis zum Schluss war es ein nervenaufreibendes und spannendes Landesligaspiel und endete mit dem ersten Sieg in der Runde für den FVE, welcher durch eine überragende geschlossene Mannschaftsleitung mehr als verdient war.



Die 1. Mannschaft des FVE bedankt sich für die lautstarke Unterstützung unseren Fans und Zuschauer.

- Norbert Revfi -