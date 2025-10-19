Neuer Bericht

Der TSV kam gut in die Partie. Die erste gute Möglichkeit hatten allerdings die Gäste in der 10. Spielminute. Nach einem Eckball strich Ehmanns Kopfball knapp übers Gehäuse. Der TSV blieb weiter am Drücker und belohnte sich in der 13. Minute. Nachdem sich Tom Götzinger auf der linken Seite energisch durchsetzte, drückte Yannick Gerner seine scharfe Hereingabe zur 1:0-Führung über die Linie. Fast identisch die nächste Chance der Hausherren. Götzinger über links, doch diesmal konnte seine Hereingabe nicht genutzt werden. Noch vor der Pause hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich. Ein Angriff über die rechte Seite ging haarscheif am langen Eck vorbei.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste mächtig aufs Tempo und so fiel in der 62. Minute folgerichtig der Ausgleich durch Timo Dürr per Kopf. Kurz vor Ende hatten beide Mannschaften durch Freistöße aus aussichtsreichen Positionen nochmals die Möglichkeit das Spiel für sich zu entscheiden. Diese blieben jedoch ungenutzt, sodass es am Ende beim gerechten Remis blieb. (mh)