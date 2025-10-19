Neuer Bericht

Die 2. Mannschaft feierte einen 2:0-Heimsieg. Bereits nach zehn Minuten brachte Emir Karaismailoglu sein Team per Foulelfmeter in Führung, nachdem Sebastian Varzan zu Fall gebracht wurde. In der Folge hielt Torhüter Jannis Heiser die Gastgeber mit zwei starken Paraden in Eins-gegen-eins-Situationen im Spiel und bewahrte die knappe Führung.

Nach der Pause zeigte die Mannschaft eine konzentrierte und geschlossene Leistung, verteidigte kompromisslos und ließ kaum Chancen zu. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Sebastian Haaga mit dem 2:0 für die Entscheidung und besiegelte den verdienten Erfolg.