Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - FC Untertraubenbach 4:0 (0:0)

Zum Rückrundenauftakt empfing die Michelsdorfer SG den Jugendpartner aus UTB. Die erste Chance auf Seiten des FCU ging in Person von Wild aus halblinker Position knapp am langen Eck vorbei (13.). Auf Seiten der Gastgeber war es Perlinger , der nach einer Freistoßflanke noch an den Ball stocherte, aber aus kurzer Distanz nicht mehr an Hecht vorbeikommen konnte (16.). Die dickste Chance bis dahin. Nach Vorlage von Roiger A. löste Mustafaj eine enge Situation gut auf und konnte den freistehenden Khoulid bedienen, der allerdings an Hecht scheiterte (24.). Ansonsten eine relativ ereignislose erste Halbzeit. Man merkte beiden Mannschaften an, das sie nicht in Bestbesetzung antraten. Direkt nach der Halbzeit etwas kuriuos das 1:0. Nach einer Ecke köpfte Greindl am zweiten Pfosten richtung Tor. Der Kopfball wäre wohl nicht so gefährlich geworden, wenn Perlinger nicht aus der Drehung leicht den Ball berührte und das Spielgerät vom Innenpfosten förmlich über die Linie kullerte (47.). Nach einer guten Stunde das 2:0 für Michelsdorf. Nach einem weiten Ball Wagner K. überlupfte Greindl Keeper Hecht und wieder landete der Ball knapp hinter der Linie. Die Rettungsversuche der Gäste kamen knapp zu spät (62.). Das war ein Bruch für die Gäste. Dankerl M. eroberte den Ball und steckte auf Greindl, der schloss mit Links ab und erzielte das 3:0 (66.). 10 Minuten vor Schluss kamen trotz abgesagten Reservespiel noch B-Klassen Vibes auf. Roiger A. auf Roider A., der auf höhe der Strafraumkante zentral aber wuchtig über Keeper Hecht hinweg zum 4:0 abzog (82.).