Neuer Bericht

Bei angenehmen Fußballtemperaturen empfingen die FVE-Damen den Tabellennachbarn aus Niefern. Von Beginn an war das Spiel auf beiden Seiten zerfahren, mit einem leichten Chancenplus für die Gäste. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.



In der zweiten Hälfte brachte Sarah Weber die personell weiterhin geschwächten FVE-Damen in Führung. Nach einem Doppelpass mit Lisa Nold hob sie den Ball über die Torhüterin zur 1:0-Führung. Kurz darauf erhöhte Laura Kutterer mit einem Distanzschuss aus 20 Metern auf 2:0. Die Gäste aus Niefern nutzten anschließend zwei gut getretene Standardsituationen und glichen zum 2:2-Endstand aus.



Trotz der zwischenzeitlichen 2:0-Führung mussten sich die FVE-Damen am Ende mit einem Punkt begnügen. Mit mehr Ruhe in der Schlussphase wäre jedoch auch ein Sieg möglich gewesen.