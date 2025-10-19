 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

Neuer Bericht

Verlinkte Inhalte

Frauen Verbandsliga
Ettlingenw.
FV Niefern
Gestern, 15:00 Uhr
FV Ettlingenweier
FV EttlingenweierEttlingenw.
FV 09 Niefern
FV 09 NiefernFV Niefern
2
2
Abpfiff

Bei angenehmen Fußballtemperaturen empfingen die FVE-Damen den Tabellennachbarn aus Niefern. Von Beginn an war das Spiel auf beiden Seiten zerfahren, mit einem leichten Chancenplus für die Gäste. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte brachte Sarah Weber die personell weiterhin geschwächten FVE-Damen in Führung. Nach einem Doppelpass mit Lisa Nold hob sie den Ball über die Torhüterin zur 1:0-Führung. Kurz darauf erhöhte Laura Kutterer mit einem Distanzschuss aus 20 Metern auf 2:0. Die Gäste aus Niefern nutzten anschließend zwei gut getretene Standardsituationen und glichen zum 2:2-Endstand aus.

Trotz der zwischenzeitlichen 2:0-Führung mussten sich die FVE-Damen am Ende mit einem Punkt begnügen. Mit mehr Ruhe in der Schlussphase wäre jedoch auch ein Sieg möglich gewesen.

Aufrufe: 019.10.2025, 10:20 Uhr
Simone WeinAutor