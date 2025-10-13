Neuer Bericht

Beim winsener fc haben heute 3 stamm Spieler gefehlt und wir haben in der 31 Minute gelb rot kassiert da dursch hatten wir es schwer ins Spiel rein zu kommen und der tsv winsen hat es uns auch schwer gemacht erste Halbzeit ist trotzdem 0:0 geblieben die Chancen gab es auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit war tsv winsen auch ehrlicherweise etwas die bessere Mannschaft
In der zweiten Halbzeit hat der tsv winsen 1:0 geführt dann haben wir umgestellt und Ahmed Attakaya in die Verteidigung geschickt sowie sissoko
Und Abdallah Alkilani ins Sturm eingewechselt nach einer Eckball Flanke von Mohamed Alkilani köpfte Abdallah den winsener fc zum 1:1 ab da waren wir endlich aufgewacht obwohl wir ein Mann weniger waren ,waren wir nur noch am Drucker paar Minuten später ein pass in den Lauf von Mohamed alkilani zu suhail whadi tor für winsener fc doch würde leider vom Schiedsrichter nicht gezählt angeblich faul dann angeblich hand spiel
Dann paar Minuten später eine Flanke von Mohamed alkilani zu max in den Lauf dann endlich 2:1 winsener fc dann ging es nur noch nach vorne Abdallah Alkilani spielt die Abwehr schwindelig und passt dann zu suhail whadi der den Torwart ausspielt und ins Tor schießt doch den winsener tsv Spieler trifft dadurch eigen Tor
Dann war der Drops gelutsch
3:1 Sieg für winsener fc bis jetzt ungeschlagen