Neuer Bericht

Beim ersten Auswärtsspiel der Saison waren die FVE-Damen am späten Sonntagnachmittag in Heidelberg-Kirchheim zu Gast.

Aufgrund mehrerer Verletzungen reiste das Team nur mit einem ausgedünnten Kader an und fand nur schwer ins Spiel. Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an die Kontrolle und gingen bereits nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung. In der 37. und 40. Minute folgte ein Doppelschlag, sodass es mit einem 3:0 für Heidelberg in die Halbzeitpause ging.