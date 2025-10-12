Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - SG Waldmünchen/Geigant 1:3 (1:2)

Zum Abschluss der Hinrunde gastierte Waldmünchen/ Geigant in Michelsdorf.

Ging früh los. Erste Minute Eckball Waldmünchen. Der Ball landet bei Laubmeier der aus kurzer Distanz zum 0:1 trifft (1.). Michelsdorf relativ schnell mit dem Ausgleich. Eine schöne Aktion von Mustafaj , der sich mit dem Ausgleich belohnte (4.). Dann war lange Leerlauf , ehe Waldmünchen vor der Halbzeit nochmal in Führung ging. Nach einem weitem Ball bekam Michelsdorf die Kugel nicht geklärt. Letztendlich konnte Schall zum zweiten Gästetreffer verwandeln (43.). Direkt nach der Halbzeit das 1:3 . Schall hatte viel Zeit im 1 gegen 1 gegen Stangl und blieb dabei souverän (47.). Bist auf eine Chance von Mustafaj , die von Schneider souverän pariert wurde, hatte Michelsdorf wenig Möglichkeiten zum Anschluss. So blieb es bei der 1:3 Heimniederlage für die Truppe um Coach Scherbel.

Vorspiel:

SG Michelsdorf II / Cham III - SG Geigant II/Waldmünchen II 2:5 (2:1)

MSV Tore : Weiß St.; Dankerl M;