Neuer Bericht

Unter den Augen von DFB Vize-Präsident Ronny Zimmermann waren die Gäste im ersten Spielabschnitt die klar spielbestimmende Mannschaft und gingen auch folgerichtig in der 22.Minute durch Henning in Führung. Nur 5 Minuten später war wiederum Henning per Foulelfmeter zum 2:0 erfolgreich. Rodemers erhöhte nur 2 Minuten später auf 0:3. Offensivaktionen des TSV waren Mangelware, so das mit 0:3 die Seiten gewechselt wurden.

In der 2. Halbzeit legte der Heim-TSV einen Zahn zu und konnte durch Hübl in der 47.Min. auf 1:3 verkürzen. Die Freude über den Anschlusstreffer währte jedoch nicht lange, denn Scheuerl konnte in der 51.Min. den alten 3-Tore-Abstand wieder herstellen. Im weiteren Verlauf ließ der Heim-TSV einige gute Abschlussmöglichkeiten liegen um weiter zu verkürzen. Die Gäste kreuzten immer wieder gefährlich vor dem von Kunz gehüteten Gehäuse auf, brachten aber auch nichts mehr Zählbares zustande. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim verdienten Gästesieg, der in der Höhe vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist.