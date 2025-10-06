Neuer Bericht

Am Sonntag trat der FC 08 Neureut beim aktuellen Tabellenführer FSSV Karlsruhe an. Von

Beginn an war klar: Das würde kein einfaches Spiel werden. Regen, tiefer Platz und ein

Gegner in Topform – beste Voraussetzungen für ein kampfbetontes Duell.

Der FSSV übernahm früh die Spielkontrolle, während Neureut zunächst kompakt stand und

auf Umschaltmomente lauerte. In der 32. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber –

per Elfmeter. Ein unglücklicher Moment, der das Spiel in eine klare Richtung lenkte. Doch

anstatt auseinanderzufallen, reagierte Neureut mit viel Leidenschaft und Einsatz. Die

Mannschaft verteidigte geschlossen, arbeitete gut gegen den Ball und ließ aus dem Spiel

heraus wenig zu.

Der Regen machte es beiden Teams schwer, ein sauberes Kombinationsspiel aufzuziehen.

Viele Zweikämpfe, lange Bälle und rutschige Situationen prägten das Geschehen. Wirklich

zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten rar, doch mit zunehmender Spielzeit bekam

Neureut etwas mehr Zugriff. Vor allem nach der Pause deuteten einige Angriffe an, dass der

Ausgleich durchaus möglich war. Immer wieder sorgten Aktionen für Gefahr doch fehlte der

letzte präzise Pass oder der entscheidende Abschluss.

In der Schlussphase kippte die Partie dann endgültig: Ein Doppelschlag in der 84. Minute

entschied das Spiel. Die Gastgeber nutzten zwei kleine Unachtsamkeiten eiskalt aus und

erhöhten auf 3:0. In der 90. Minute folgte schließlich der vierte Treffer, der das Ergebnis

deutlicher machte, als es der Spielverlauf lange Zeit war.

Über weite Strecken zeigte das Team aus Neureut gegen den Tabellenführer eine geschlossene und kämpferische Vorstellung. Der Unterschied lag letztlich in der Effizienz: Während der FSSV seine Chancen eiskalt nutzte, fehlte Neureut im entscheidenden Moment das Quäntchen Glück. Jetzt heißt es, die positiven Aspekte aus diesem Spiel mitzunehmen, die Defensive weiter zu festigen – und in den kommenden Partien wieder Punkte einzufahren.

Aufstellung: Bleich – Asare (78. Gabriel), Reiser (75. Müller), Würz (90. Pados), Bär –

Linster, Luzha, Decker – Klenert (80. Rebel), N. Willimsky, T. Schmidt (85. S. Schmidt)

Bank: Rebel, Ahlers, Duran, S. Schmidt, Gabriel, Pados, Müller