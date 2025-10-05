Neuer Bericht

Im sehr wichtigen Spiel gegen den VFB Knielingen unterlag die 1. Mannschaft des FVE mit 2:0. Von Beginn an machte der FVE das Spiel und mächtig Druck auf das gegnerische Tor. Mit vielen Torchancen und ein bisschen Glück, hätte die 1. Mannschaft des FVE bis zur Halbzeit in Führung liegen müssen. Leider ging es dann mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Das gleiche Bild bis zur 67. Spielminute. Nach einem Elfmeter ging der Gast überraschend mit 0:1 in Führung. Als die Knielinger in der 75. Spielminute mit einem Sonntagsschuss das 0:2 erzielten war das Spiel zu Gunsten des VFB Knielingen gelaufen. Im Schlussdrittel warf der FVE zwar alles nach vorne, aber der Ball wollte wie schon in den letzten Spiele nicht ins Eckige.