Neuer Bericht

Ein turbulentes Spielen sahen die Zuschauer beim Heimspiel der 2. Mannschaft gegen die SpVgg aus Söllingen. Der FVE2 kam auf dem tiefen Rasen schwer ins Spiel und fand nicht richtig in die Zweikämpfe. Folgerichtig kam der Gegner in der 8. Spielminute zum Führungstor. Doch der FVE2 kämpfte sich in das Spiel und erzwang förmlich die Tore. Maximilian Lauinger glich in der 18. Spielminute aus und nur zwei Minuten später brachte ein Eigentor des Gegners die Führung für den FVE. Nils Gunter erhöhte dann in der 26. Spielminute auf 3:1, doch im Gegenzug zog Söllingen mit dem 3:2 nach. Das Spiel war nichts für schwache Nerven.

Nach dem Seitenwechsel glich der Gegner dann zum 3:3 aus. Der FVE2 zeigte aber Moral und Kampfgeist, ließ sich nicht hängen und kämpfte weiter mit allem was man hatte. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich brachte Nils Gunter den FVE wieder in Führung. Der eingewechselte Hans-Michael Koch spielte seine Schnelligkeit aus und schob den Ball zum 5:3 ins lange Eck. Wer dachte, das Spiel sei damit entschieden irrte sich. Zehn Minuten vor dem Ende kam Söllingen erneut zum Anschlusstreffer zum 5:4. Erneut wurde es spannend und der starke Regen tat da Übrige, sodass man bei jedem Pass auf dem nassen Spielfeld mit einer Überraschung rechnen musste. Kurz vor dem Ende macht Aaron Herrmann den „Steiner“ und schlug den Ball kurz nach der Mittellinie aufs gegnerische Tor. Dort schlug der Ball unhaltbar unter der Latte ein – das Tor des Monats brachte die endgültige Entscheidung und drei ganz wichtige Punkte für den FVE2.