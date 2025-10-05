Neuer Bericht

Bei schwierigen Platzverhältnissen nach anhaltendem Regen begann die Partie mit 15-minütiger Verspätung. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielte. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt: Ein weiter Ball und ein Freistoß führten zu den beiden Gegentreffern. Kurz vor der Pause gelang Janet Waizenhöfer der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2.



Nach dem Seitenwechsel kam der FV Ettlingenweier besser ins Spiel. Zwar tauchten die Gegner häufiger gefährlich vor dem eigenen Tor auf, doch auch Ettlingenweier erspielte sich gute Möglichkeiten – eine davon nutzte Saskia Haberecht zum verdienten Ausgleich.



Am Ende freuten sich die FVE-Damen über einen wichtigen Punkt, den sie sich mit viel Einsatz und Moral erkämpften.

- Kim Speer -