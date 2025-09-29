Neuer Bericht

Der SC Zollikon hat am vergangenen Sonntag einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim FC Männedorf gefeiert. In einem intensiven und kampfbetonten Spiel setzte sich die junge Zolliker Mannschaft dank grosser Einsatzbereitschaft und Effizienz durch – und steht nach dem vierten Sieg im fünften Saisonspiel nun an der Tabellenspitze.

Traditionell tat sich der SCZ in Männedorf schwer, und auch diesmal starteten die Gastgeber mit viel Druck und langen Bällen auf ihre schnellen Flügelspieler. Klare Chancen blieben jedoch zunächst Mangelware. Nach rund 20 Minuten fand Zollikon besser ins Spiel und kam durch Brassel und Wyss zu den ersten Gelegenheiten. Kurz vor der Halbzeit war es dann soweit: Eine Ecke von Kettenbach fand den Kopf von Wyss, der zur 1:0-Führung einnetzte.