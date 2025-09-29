Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier II startete furios in die Partie gegen den SVK Beiertheim. Bereits nach vier Minuten zappelte der Ball im Netz: Pascal Herrmann zog aus der Distanz ab, sein Schuss wurde von einem Gegenspieler unhaltbar abgefälscht und schlug in der enntgegengesetzten Ecke ein – 1:0 für den FVE. Die Hausherren blieben dran und legten nur fünf Minuten später nach. Über die Stationen Kevin Schilli, der einen präzisen Diagonalball spielte, und Aaron Herrmann, der mustergültig flankte, kam der Ball zu Leonard Ebel, der sicher zum 2:0 vollendete. Mit einem klaren Chancenplus für Ettlingenweier ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich jedoch das Blatt. Beiertheim stellte das Spielgeschehen auf den Kopf und nutzte einen Einwurf in der 51. Minute, der die Abwehrkette des FVE überwand. Am zweiten Pfosten lauerte ein SVK-Angreifer und verkürzte auf 2:1. Mit diesem Treffer kam Beiertheim immer besser ins Spiel, während Ettlingenweier zunehmend den Faden verlor. Die Gastgeber wirkten verunsichert, ließen viele Räume und gaben das Heft des Handelns komplett aus der Hand. Folgerichtig fiel in der 78. Minute der Ausgleichstreffer.

Als sich bereits alle auf ein Remis eingestellt hatten, schlug Beiertheim in der Nachspielzeit erneut zu und drehte die Partie endgültig. Am Ende stand eine bittere 2:3-Heimniederlage für den FVE, der nach starkem Beginn die Kontrolle über das Spiel verlor.