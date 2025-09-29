Neuer Bericht

Mit dem ersten Angriff nach dem Anpfiff erzielte in der 2. Spielminute Timo Bauer den 1:0 Führungstreffer für die 1. Mannschaft des FVE.

In der Folgezeit machte der 1. Ersingen mächtig Druck und drängte den FVE an seine Stafraumgrenze, aber das was aufs Tor kam machte

unser sehr gut spielende Tormann Jannis Heiser zu nichte. Die 1. Mannschaft des FVE musste alles aufbieten, um nicht frühzeitig den Gegentreffer zu fangen. Mit einem fragwürdigen Elfmeter in der 30. Spielminute erzielte der Gegner dann doch den Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit einigen Kontern blieb der FVE stehst gefährlich und mit etwas Glück hätte die 1. Mannschaft des FVE kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen können. So ging es mit dem 1:1 Unentschieden in die Halbzeit.

Ein anderes Spiel sahen die vielen Fans und Zuschauer in der 2. Halbzeit. Von Beginn an drückte der FVE auf das 2:1, das aber bis zum Schlußpfiff nicht fallen wollte. Nach einem guten und spannenden Landesligaspiel war das Unentschieden gerecht.