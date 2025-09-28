Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - SG Schloßberg 1:1 (0:0)

Die Anfangsphase relativ ruhig, die Gäste als Favorit kreierten einige Standards, machten allerdings zu wenig daraus. Die beste Chance für die Gastgeber. Nach einem Konter legte Mustafaj quer auf Eisenreich, der am langen Pfosten vorbeischoss (21.). Nach der Halbzeit der schnelle Treffer für Schloßberg. Langer Ball auf Rechts, von dort der Querball, wo Burgfeld zum 0:1 vollendete (49.). Nach Flanke von Guggenberger hatte Greindl nochmal die Chance, doch der Volleyschuss nicht scharf genug für Gilch (79.). Insgesamt kein gutes Spiel ohne viele Höhepunkte. Sehr viele Verletzungsunterbrechungen bremsten die Partie aus. In der Schlussminute verpasste Schloßberg die Entscheidung. Dies sollte sich rechen. Huber setzte sich über Rechts durch und flankte in die Mitte , wo Smolka zum Ausgleich einköpfte (90.+4). Mustafaj hatte sogar noch die Möglichkeit aufs Siegtor, scheiterte allerdings an Gilch (90.+7).

Vorspiel:

SG Michelsdorf II / Cham III - SG Schloßberg II 0:1 (0:1)