Neuer Bericht

Vergangenen Sonntag ging es für den FC 08 Neureut zum Tabellenführer nach Knielingen.

Dass es keine leichte Aufgabe werden sollte, war zu erwarten. Vor allem nach den letzten

Unentschieden in Serie kam in der Mannschaft immer mehr das Verlangen nach einem Sieg

auf.

Vom Anpfiff an legte Knielingen im leichten Sonntag-Nachmittag-Regen los wie die

Feuerwehr und traf schon in der 12. Minute zur Führung. Gerade in der Anfangsphase spielte

der Tabellenprimus sehr offensiv auf das Tor der Gäste. Doch Neureut schüttelte sich nur kurz

und schlug zurück: Moritz Willimsky machte in der 28. Minute eiskalt den Ausgleich – 1:1!

Danach war’s ein echter Kampf.

Gerade in der zweiten Hälfte ging’s weniger um schöne Spielzüge, dafür um Einsatz,

Leidenschaft und jede Menge Zweikämpfe. Beide Defensivreihen standen richtig stabil,

überzeugende Torchancen waren absolute Mangelware.

Am Ende blieb’s beim 1:1 – und das absolut verdient. Und ja es war wieder ein Remis, aber

eins, das sich eher wie ein kleiner Sieg anfühlt. Ein Punkt beim Tabellenführer nimmt man

gerne mit. Jetzt heißt es: Auf die starke Abwehrarbeit aufbauen und bald mal wieder den

Dreier einfahren!

Aufstellung: Sölter – Heinzelmann, Bertsch (71. Würz), Reiser, Bär – Linster, Luzha, M.

Willimsky – Wallisch (77. Rebel), N. Willimsky (83. T. Schmidt), Ratzel

Bank: Rebel, Hofheinz, T. Schmidt, Würz, Ahlers, S. Schmidt, Duran, Jordan, Ahmed, Gabriel