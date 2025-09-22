Neuer Bericht

Diese sommerlichen Temperaturen waren so schön und warm, dass es sogar nochmal Trinkpausen gab. Hoffentlich wird es nochmal so schön.

Im Spiel waren wir von Beginn an spielbestimmend, weil wir Wiesent früh unter Druck setzten und dadurch 2 Freistöße aus guter Position erhielten, leider scheiterten Rauscher und beim 2. Versuch ich. Kurz danach der erste Konter von Wiesent, der war aber herausragend rausgespielt, hinten ein Ballgewinn von Kiendl und über mehrere Stationen ging der Bsll zu Liesch, der hämmerte den Ball aus gut 13m ins Tor, Schussgeschwindigkeit geschätzt 247 km/h, gut dass Zirngibl nicht mehr rankam. Als Luca Hinz kurz darauf auf 2:0 erhöhte und Emperhoff per Kopf nach einer Zormeier Ecke das 3:0 gelang, war Trinkpause. Die tat uns gut, besonders die Einwechslungen von Zimmermann und Krichbaum machten sich bemerkbar. Gerlach gewann hinten einen wichtigen Zweikampf, Zimmermann und Krichbaum spielten mehrere Doppelpässe, Krichbaum wollte dann eigentlich Seidl steil schicken, der Pass kam jedoch zu Reichl, der im 16er halbhoch vollendete, nur noch 3:1. Auch nach dem 4:1 durch Liesch in der 54min war der Wille noch nicht gebrochen, Rauscher setzte sich in der 64min hart, aber gerade noch vertretbar gegen Kiendl durch und spielte auch noch den Torwart aus, 4:2. Doch kurz darauf eine Ecke für Wiesent und der 2,50m große Leuchtturm Wilczek nickte ein zum 5:2. Im Anschlusd an einen Freistoß traf Hinz noch per Abstauber, das war dann bis auf eine doppelte Zeitstrafe für Wolf und Reile auch schon alles, mehr passierte nicht mehr. Der Schiedsrichter behielt die Partie im Griff, uns verweigerte er nach einem klaren Foul von Daiminger an Böhmker einen Elfmeter, auf der anderen Seite pfiff er Wiesent ein klar reguläres Tor zurück (der Ball soll vor dem Querpass nach innen im Toraus gewesen sein, war er nie und nimmer). Somit ausgleichende Gerechtigkeit.