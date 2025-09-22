Neuer Bericht

Einen langersehnten und auch verdienten Heimsieg konnte der TSV gegen die Gäste aus der Tauberhöhe erringen. In einer relativ ausgeglichenen 1. Spielhälfte konnte sich Tom Götzinger in der 26. Min. auf der linken Seite gekonnt durchsetzen und schloss zum vielumjubelten 1:0 ab. Vereinzelte Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt, so das mit dem 1:0 die Seiten gewechselt wurden.

Kurz nach dem Wechsel setzte sich Til Fackelmann auf der linken Seite durch, seine schöne Hereingabe vollstreckte Ben Hübl zum 2:0. In der folgenden Drangphase des TSV blieben weitere Chancen durch Schmitt und Hübl ungenutzt. Der TSV war nun das spielbestimmende Team und ließ nichts mehr gefährliches anbrennen. Zum Ende der Partie gab es noch einige sehr gute Möglichkeiten, doch Hofmann und Gerner scheiterten jeweils knapp, so das es bei einem verdienten Heimsieg für den TSV bis zum Schlusspfiff blieb. (kr)