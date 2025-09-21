Neuer Bericht

Am vergangenen Sonntag traf der FV Ettlingenweier auf das Team des KIT SC.

Die Damenmannschaft von Ettlingenweier kam zu Beginn besser ins Spiel, verlor jedoch im Laufe der zerfahrenen ersten Halbzeit, in der es auf beiden Seiten wenig Torchancen gab, den Faden



Beide Mannschaften starteten motiviert in die zweite Halbzeit. In der 58. Spielminute konnte sich der KIT SC belohnen. Nach einer scharfen Flanke von der rechten Außenbahn konnte unsere Torfrau den Ball zunächst klären. Beim Nachschuss aus dem Rückraum war die Defensive des FV Ettlingenweier jedoch chancenlos.

Sechs Minuten später erhöhte der KIT SC seine Führung mit einem Chipball von der rechten Seite auf 0:2. Die Mannschaft des FV Ettlingenweier gab nochmal alles und konnte in der 86. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Unsere Spielerin Julia drehte sich im gegnerischen Strafraum auf und verwandelte den Ball flach im linken Eck.



Die Schlussoffensive des FV Ettlingenweier führte leider nicht mehr zu einem weiteren Tor. So musste sich unsere Mannschaft mit 1:2 geschlagen geben.



Auf diesem Weg wünschen wir unseren Mitspielerinnen Laura Kutterer und Lavina Seilnacht eine gute und schnelle Besserung und hoffen, dass sie bald wieder mit uns auf dem Platz stehen können.

- Hannah Bonset -