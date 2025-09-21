Neuer Bericht

Der Tabellenzweite und Aufstiegsaspirant Durlach-Aue setzte sich erwartungsgemäß gegen die stark ersatzgeschwächte 1. Mannschaft des FVE mit 3:0 durch. Bereits nach fünf Spielminuten gelang dem Gegner die 1:0 Führung und in der Folgezeit erspielte sich die stark aufspielende Durlacher mehrere gute Einschussmöglichkeiten, die aber die Torlatte oder unser stark spielender Tormann Dominik Kutija zunichtemachte. Mitte der 1. Halbzeit hatte der FVE mit einem Konter die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen, doch wie schon in den letzten Spielen fehlte einfach auch das Glück. In der letzten Spielminute vor dem Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters erzielte der Gegner nach einem Abwehrfehler unserer Hintermannschaft das spielentscheidende 2:0.

In der 2. Halbzeit zeigte sich die 1. Mannschaft spielerisch und kämpferisch besser, doch leider wollte kein Treffer gelingen. Besser machten es die Durlacher mit dem verdienten Siegtreffer zum 3:0 Endstand in der 72. Spielminute.