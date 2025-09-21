Neuer Bericht

Der 2. Mannschaft stand an diesem Spieltag mit der Reise nach Grötzingen eine schwere Aufgabe bevor. Mit 31 Toren in 5 Spielen ist der VfB Grötzingen die torgefährlichste Mannschaft der A-Klasse. Der FVE2 hielt zu Beginn gut mit, doch nach 27 Spielminuten musste man nach einer Ecke den ersten Kopfballgegentreffer hinnehmen. Zehn Minuten später fand ein Sonntagsschuss den Weg ins FVE-Tor – 2:0. Doch der FVE ließ sich nicht hängen. Nach einer Hereingabe von Trainer Christian Kastner kurz vor der Halbzeitpause gelang Maximilian Lauinger per Hacke der Anschlusstreffer zum 2:1. Das Spiel war nun ausgeglichen.