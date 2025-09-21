Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der 2. Mannschaft stand an diesem Spieltag mit der Reise nach Grötzingen eine schwere Aufgabe bevor. Mit 31 Toren in 5 Spielen ist der VfB Grötzingen die torgefährlichste Mannschaft der A-Klasse. Der FVE2 hielt zu Beginn gut mit, doch nach 27 Spielminuten musste man nach einer Ecke den ersten Kopfballgegentreffer hinnehmen. Zehn Minuten später fand ein Sonntagsschuss den Weg ins FVE-Tor – 2:0. Doch der FVE ließ sich nicht hängen. Nach einer Hereingabe von Trainer Christian Kastner kurz vor der Halbzeitpause gelang Maximilian Lauinger per Hacke der Anschlusstreffer zum 2:1. Das Spiel war nun ausgeglichen.
Nach dem Seitenwechsel kam der FVE2 noch besser ins Spiel. Ein nicht gegebener Elfmeter hätte die Chance zum Ausgleich ermöglichen können. Leider wollte der Ausgleich nicht fallen. In den letzten 10 Spielminuten wurde das Ergebnis durch ein Eigentor und ein weiteres Tor auf 4:1 hochgeschraubt. Die Niederlage fiel deutlich zu hoch aus und auf die gute Leistung in der zweiten Hälfte lässt sich weiter aufbauen.