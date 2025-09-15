Neuer Bericht

Fast die Unbesiegbaren besiegt, 1:1 gegen Eberbacher SC II

Am letzten Spieltag stand für unsere SpG SAN das Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Eberbacher SC II auf dem Spielplan. Mit dem SC trafen der beste Angriff auf die zweitbeste Abwehr in der Kreisklasse C2 aufeinander, es waren also alle Voraussetzungen für ein spannendes Spiel gegeben. Pünktlich startete Schiedsrichter Niko Hellwig die Partie, bei angenehmen Temperaturen und bestens aufgelegten Zuschauern. Es galt für beide Mannschaften zu Beginn der 1. Hälfte Ballbesitz und Kontrolle des Gegners. Bis zur 20. Spielminute passierte eigentlich in beiden Strafräumen nichts gefährliches. In der 20. Spielminute hatte SAN Angreifer Malon Weiher die beste Möglichkeit zur Führung auf dem Fuß, jedoch entschied sich Malon bei der Frage: „ins rechte oder ins linke Eck?“ für die Antwort, den Torwart anzuschießen. Eine Führung wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen. In der 34. Minute kamen die Gäste durch ein Freistoßtor am 16er durch Florian Ehrmann mit 1:0 in Führung. Nach dem Spielverlauf in der 1.HZ nicht ganz unverdient, jedoch wäre der Treffer vermeidbar gewesen. Mit der Führung für den SC wurden dann auch die Seiten gewechselt. Nach dem Anstoß spielte unsere SpG SAN weitaus druckvoller und effektiver auf das Tor des Gegners, der Ball rollte flüssig von Spieler zu Spieler. Was nun noch fehlte war ein eigenes Tor. In der 76. Spielminute sorgte der eingewechselte Sehmuz Temiz. Sein weiter und hoher Ball senkte sich hinter dem Gästetorwart ins Netz und sorgte somit für den hochverdienten 1:1 Ausgleich. Jetzt wollten unsere Jungs mehr, es rollte Angriffswelle auf Angriffswelle auf das Tor der Gäste, die mit allen Spielern das eigene Tor verteidigten. Die Abwehrreihe unserer SAN stand förmlich in Höhe der Mittelline. Aber der Siegtreffer wollte nicht fallen, und somit blieb es dann beim 1:1. In diesem Spiel zeigte sich was in unserer SpG SAN steckt. Auch wenn man den Eberbacher SC II nicht bezwingen konnte, mussten die Gäste in diesem Spiel die 1. Punkte in dieser Runde abgeben. Unser nächstes Heimspiel bestreiten wir am Sonntag 28.09. gegen den FC Dossenheim, Anpfiff 12:45Uhr auf dem Rasenplatz in Neckarsteinach. Wir freuen uns auf lautstarke Unterstützung.