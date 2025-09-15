Neuer Bericht

 2025-09-10T07:23:22.987Z

Kreisklasse A2
Ettlingenw. II
Völkersbach
Gestern, 13:00 Uhr
FV Ettlingenweier
FV EttlingenweierEttlingenw. II
SV Völkersbach
SV VölkersbachVölkersbach
1
0
Abpfiff

Auf heimischem Rasen empfing der FVE 2 die Nachbarn aus Völkersbach. Das Ziel war von Beginn an klar – drei Punkte sollten her. Die Partie war von Anfang an hektisch und umkämpft.

In der 39. Minute erzielte Felix Steiner die Führung für die FVE-Reserve. Seine eigentlich als Flanke gedachte Hereingabe von der Außenlinie flog über den Torhüter hinweg ins lange Eck. Mit der 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte verlief zerfahren, doch die FVE-Reserve verteidigte mit viel Einsatz und ließ keine gefährlichen Chancen zu. Am Ende blieb es beim 1:0, sodass ein wichtiger Heimsieg für den FVE 2 zu Buche stand.

- Laura Kutterer -

