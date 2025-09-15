Neuer Bericht

Auf heimischem Rasen empfing der FVE 2 die Nachbarn aus Völkersbach. Das Ziel war von Beginn an klar – drei Punkte sollten her. Die Partie war von Anfang an hektisch und umkämpft.
In der 39. Minute erzielte Felix Steiner die Führung für die FVE-Reserve. Seine eigentlich als Flanke gedachte Hereingabe von der Außenlinie flog über den Torhüter hinweg ins lange Eck. Mit der 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.
Die zweite Hälfte verlief zerfahren, doch die FVE-Reserve verteidigte mit viel Einsatz und ließ keine gefährlichen Chancen zu. Am Ende blieb es beim 1:0, sodass ein wichtiger Heimsieg für den FVE 2 zu Buche stand.
- Laura Kutterer -