Neuer Bericht

Am späten Sonntagnachmittag starteten die FVE-Damen in die neue Saison und empfingen den Aufsteiger aus Hohensachsen. Von Beginn an war die Partie von viel Hektik und zahlreichen Ausrutschern auf dem heimischen Rasen geprägt. Ein richtiger Spielfluss kam in der ersten Halbzeit kaum zustande. So musste ein Standard für die Führung herhalten. Der von Melissa Pollok getretene Freistoß aus dem Halbfeld segelte an Freund und Feind vorbei und landete direkt im Tor der Gäste. Mit einer 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wechselte Hohensachsen dreimal und trat nun wie ausgewechselt auf. Die Gäste machten viel Druck, doch die FVE-Defensive um Torhüterin Kim Speer hielt stand. In der 65. Minute setzte Sarah Weber Lavina Seilnacht mit einem Steckpass in Szene, die eiskalt zur 2:0-Führung vollendete. Anschließend blieb das Spiel weiterhin zerfahren und von den Platzverhältnissen geprägt. Trotzdem brachten die FVE-Damen den Vorsprung souverän über die Zeit und feierten einen verdienten 2:0-Auftaktsieg.

- Laura Kutterer