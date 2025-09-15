Neuer Bericht

Ganze zwei Wochen musste gewartet werden, bis der FC Neureut wieder einmal Fußball

spielen sollte. Nach dem überzeugenden Heimsieg im letzten Spiel sollte gegen den FC 21

nachgelegt werden. Und somit ging das Spiel an den Start und die Zuschauer bekamen in der

Sandgrube ein echtes Torfestival geboten.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 22. Minute in Führung. Doch

Neureut ließ sich davon nicht beirren: Nur sechs Minuten später stellte Dennis Ratzel nach

starker Vorarbeit von Moritz Willimsky den Ausgleich her. Kurz vor der Pause war es dann

Moritz Willimsky selbst, der sehenswert in Szene gesetzt wurde, seine gute Form unterstrich

und sich dafür mit dem Treffer zum 2:1 bedankte (43.). Mit dieser knappen Führung ging es

in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC 21 Karlsruhe stärker auf und nutzte in der 64. Minute

eine ihrer Chancen zum 2:2. Doch auch diesmal hatten die Hausherren die richtige Antwort

parat: In der 73. Minute bewies Nicolas Willimsky viel Gefühl und brachte Neureut wieder in

Front. Alles sah nach einem Heimsieg aus – bis kurz vor Schluss in der 87. Minute der

erneute Ausgleich per streitbarem Elfmeter fiel.

FC 08 Neureut und der FC 21 Karlsruhe lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der am

Ende leistungsgerecht mit 3:3 endete – auch wenn die Spielleitung mit manch provokanter

Entscheidung für reichlich Diskussionen am Spielfeldrand sorgte. Ein packendes Spiel mit

vielen Wendungen, in dem beide Teams alles gaben. Neureut zeigte erneut Offensivpower

und mannschaftliche Geschlossenheit, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen.

Nächste Woche gilt es, auf dieser Leistung aufzubauen – hoffentlich unter klareren

Rahmenbedingungen.

Aufstellung: Sölter – Asare (55. Wallisch), Gabriel (67. Reiser), Bertsch, Bär (73. S. Schmidt)

– Luzha, T. Schmidt, M. Willimsky (46. Bislimi), Ratzel, Klenert – N. Willimsky

Bank: Jordan, Bislimi, S. Schmidt, Reiser, Jordan, Wallisch