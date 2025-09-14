Neuer Bericht

Bereits in der 3. Min. hatten die Gäste eine Riesenchance durch Gebauer, der allerdings mit einem Pfostenschuss Pech hatte. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte war es eine ausgeglichene Partie mit wenig guten Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Die erste Viertelstunde nach dem Wechsel gehörte dem TSV und nach einem herrlichen Sololauf von Tom Götzinger in der 55. Min. konnte dieser den Ball nur knapp neben dem Gehäuse platzieren. Weitere gute Möglichkeiten durch Fackelmann und Rolfes wurden sichere Beute des sehr starken Gästekeepers Deter. Einen Pfostenabpraller in der 63. Min. verwertete Gästespieler Lenz zur 0:1-Führung. Der TSV versuchte nun alles um den Ausgleichstreffer zu erzielen, fand aber nicht die nötigen Mittel und hatte auch nicht das nötige Quentchen Abschlussglück an diesem Tag. Mit der letzten Aktion des Spieles konnten die Gäste in der 95. Min. den 0:2 Siegtreffer erzielen.