Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - SpVgg Eschlkam 2:1 (1:0)

Die Gastgeber mit den besseren Chancen im ersten Durchgang, es dauerte allerdings bis zur 41. Minute ehe die Führung viel. Einen Schuss von Greindl konnte Breu nur prallen lassen, Eisenreich setzte nach und traf zum 1:0. Die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte den Gästen , Wellisch schoss von Links ganz knapp am langen Pfosten vorbei (47.). Doch die Michelsdorfer legten nach. Nach einer Ecke schirmte Wagner die Kugel ab und legte dann kurz auf Guggenberger, der von der Strafraumkante wuchtig zum 2:0 traf. Keeper Breu war noch dran, konnte den Einschlag allerdings nicht verhindern (55.). Der Anschlusstreffer ließ nicht lange auf sich warten. Über Links setzte sich Hammon zu leicht durch und legte auf die Mitte auf Divis, der beförderte den Ball unabsichtlich oder auch nicht zu Schamberger. Dieser traf die Kugel auch nicht zu 100% richtig, woraus allerdings ein schöner Treffer in den Knick entstand (64.). Jetzt bettelten die Gastgeber darum. Caba rettete stark gegen Freimuth (70.). Die SG Michelsdorf überstand die Phase überraschend ohne weiteren Schaden. Die letzten 10 Minuten kam es wieder zu etwas mehr Entlastung, wenn auch die Eschlkamer weiter auf den zweiten Treffer drängten. Die Truppe um Kapitän Wagner brachte die Führung allerdings erfolgreich über die Linie.