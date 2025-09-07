Neuer Bericht

Durch Verletzungen und Urlaube reduziert, musste die 1. Mannschaft des FVE die Reise nach Kirrlach antreten. So begann das Spiel unter schlechten Vorzeichen und die Heimmannschaft übernahm von Beginn an das Spiel. Nach einem Konter erzielte der FC Kirrlach bereits in der 11. Spielminute das 1:0. Obwohl der FVE in der Folgezeit gut mitspielte, war man dem Gegner in Torchancen unterlegen und ging mit 1:0 in die Halbzeitpause.

Mit dem ersten guten Angriff in der 2. Halbzeit erzielte Kevin Laschuk das 1:1. Danach machte die 1. Mannschaft des FVE mächtig Druck nach vorne und hatte jetzt auch gute Möglichkeiten in Führung gehen, doch schon wie in den letzten Spielen fehlte einfach auch das Glück dazu. Auch nach dem zweiten Kontertor in der 67. Spielminute zur 2:1 Führung des Gegners drängte der FVE auf den Ausgleich. Nach einem Abwehrfehler in der 77. Spielminute erzielte der FC Kirrlach den Siegtreffer zum 3:1.