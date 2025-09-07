Neuer Bericht

Die Gastgeber starteten druckvoll und erspielten sich früh einige Chancen. In der 25. Minute wurde Emir Karaismailoglu im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Max Knab verwandelte sicher vom Punkt und brachte den FVE 2 mit 0:1 in Führung.

Kurz vor der Halbzeit kombinierten sich die KSC-Amateure nach einem schönen Spielzug durch und erzielten den Ausgleich, sodass es mit einem 1:1 in die Pause ging.

Nach Wiederanpfiff brauchten die Gastgeber keine fünf Minuten. Ein tiefer Ball in die Spitze, die Ablage in die Mitte und schon stand es 2:1 für den KSC 3. Der FVE 2 kämpfte sich zurück in die Partie, konnte jedoch offensiv nur wenige Akzente setzen. In der Schlussphase wurde es nochmals spannend. Zwei Mal rettete die Latte für die KSC-Amateure, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor. Am Ende blieb es bei einem fairen und umkämpften 2:1-Erfolg für die KSC-Amateure.